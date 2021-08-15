MSB'den Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere köprü desteği - Son Dakika

MSB'den Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere köprü desteği

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Karadeniz'deki sel nedeniyle bölgeye 2 Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) ve bir Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK) gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Karadeniz'deki sel nedeniyle bölgeye 2 Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) ve bir Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK) gönderildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle bölgeye 2 ZAAK, bir HASK görevlendirildi." bilgisi verildi. Köprü uzunluğu 40 metre olan HASK'ın paletli yük taşıma kapasitesinin 70 ton, tekerlekli yük taşıma kapasitesinin ise 96 ton olduğu öğrenildi. 4 metre genişliğe sahip ZAAK'ın ise yük taşıma kapasitesinin 70 ton olduğu kaydedildi.

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