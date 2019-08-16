Son Dakika Haberleri: MSB'den kasım dönemi celb işlemlerine ilişkin açıklama
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MSB'den kasım dönemi celb işlemlerine ilişkin açıklama

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

MSB'den kasım dönemi celb işlemlerine ilişkin açıklama, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:57 
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