MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim - Son Dakika

MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini bildirdi. MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflara yer verildi. Paylaşımda eğitimlerin Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personel tarafından verildiği ifade edildi.

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi: Aşılama 11 Aralık'ta sağlık çalışanları ile başlayacak

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı

Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi

Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen?

Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir

Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi

Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak