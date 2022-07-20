"Rum teröristlerin Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlarını durduran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Türk yurdu olan Kıbrıs'ta hiçbir soydaşımızı dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de bırakmadık ve bırakmayacağız."

Kıbrıs ne zaman alındı? Kıbrıs Harekatı ne zaman oldu?

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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