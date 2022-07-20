MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

20.07.2022 09:34
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rum teröristlerin Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlarını durduran Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Türk yurdu olan Kıbrıs'ta hiçbir soydaşımızı dün yalnız bırakmadığımız gibi bugün de bırakmadık ve bırakmayacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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