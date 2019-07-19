Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı
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MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini andı.

MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini andı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı görüntülerinin yer aldığı video, "Kıbrıs'a 45 yıl önce barışı getiren, kardeşlerimize yönelik zulmü ve acıyı dindiren Kıbrıs Barış Harekatı Şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla paylaşıldı.


Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
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