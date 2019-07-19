MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini andı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs
Barış Harekatı şehitlerini andı. Milli Savunma Bakanlığı
, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı görüntülerinin yer aldığı video, "Kıbrıs'a 45 yıl önce barışı getiren, kardeşlerimize yönelik zulmü ve acıyı dindiren Kıbrıs Barış Harekatı Şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla paylaşıldı.
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