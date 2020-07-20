MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümünde hazırladığı özel video ile şehit ve gazileri andı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "46 yıl önce Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik zulme son vermek, adaya barışı getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" denildi.Bakanlık paylaşımında, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.