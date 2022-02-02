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MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" paylaşımı - Son Dakika

MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" paylaşımı

02.02.2022 22:27

Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen 'Kış Kartalı Hava Harekatı'nın başlama anının görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen 'Kış Kartalı Hava Harekatı'nın başlama anının görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı icra edilen Kış Kartalı Harekatı'nın başlama anının görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan 'Kış Kartalı Harekatı' dün akşam bu saatlerde böyle başladı" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB'den Kış Kartalı Harekatı paylaşımı
MSB'den Kış Kartalı Harekatı paylaşımı
MSB'den Kış Kartalı Harekatı paylaşımı

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Harekatı, Irak, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB'den 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den "Kış Kartalı Harekatı" paylaşımı - Son Dakika
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