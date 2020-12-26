MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video - Son Dakika

MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
26.12.2020 15:18
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 2 bin 100 rakımlı Hakkari Tepeşin üs bölgesinde zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için hazırlanan video, Twitter'dan paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 2 bin 100 rakımlı Hakkari
Tepeşin üs bölgesinde zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için hazırlanan video, Twitter
'dan paylaşıldı.
Karla kaplı 2 bin 100 rakımlı Hakkari Teşin Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler için video hazırlandı. Askerlerin atış eğitimleri, arazi taramaları ve nöbet görevi sırasında çekilen görüntülerden oluşan video, "Kahraman Mehmetçik, 2 bin 100 rakımlı Hakkari Tepeşin üs bölgesinde olduğu gibi yurdun dört bir yanında metrelerce kara ve dondurucu soğuğa rağmen ay yıldızımızın aşkıyla vatan nöbetine devam ediyor. Sizin gibi kahraman evlatlarımız olduğu için gözümüz hiçbir zaman arkada değil" mesajı ile paylaşıldı.
- Nkara
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek Trabzonspor'da Majid Hosseini ile yollar ayrılıyor 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 şehit için tören düzenlendi Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu Viran halde bulunan Yakaköy Camii için kollar sıvandı! 20 yılın ardından ezan sesleri yükselecek Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Ünlü türkücü Engin Nurşani'ye acı veda! Eşi tabuta sarılıp hüngür hüngür ağladı