MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video - Son Dakika

MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video

26.12.2020 15:18
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 2 bin 100 rakımlı Hakkari Tepeşin üs bölgesinde zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için hazırlanan video, Twitter'dan paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 2 bin 100 rakımlı Hakkari Tepeşin üs bölgesinde zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için hazırlanan video, Twitter'dan paylaşıldı.

Karla kaplı 2 bin 100 rakımlı Hakkari Teşin Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler için video hazırlandı. Askerlerin atış eğitimleri, arazi taramaları ve nöbet görevi sırasında çekilen görüntülerden oluşan video, "Kahraman Mehmetçik, 2 bin 100 rakımlı Hakkari Tepeşin üs bölgesinde olduğu gibi yurdun dört bir yanında metrelerce kara ve dondurucu soğuğa rağmen ay yıldızımızın aşkıyla vatan nöbetine devam ediyor. Sizin gibi kahraman evlatlarımız olduğu için gözümüz hiçbir zaman arkada değil" mesajı ile paylaşıldı.

- Nkara

MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video
MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video

Mehmetçik, Twitter, Hakkari, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB'den kış şartlarında görev yapan Mehmetçik için video - Son Dakika


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