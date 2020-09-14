MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Şehidimizin kanı yerde kalmayacak - Son Dakika

MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Şehidimizin kanı yerde kalmayacak
MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Şehidimizin kanı yerde kalmayacakMİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de Kızılay aracına teröristlerce yapılan saldırıyı lanetleyerek, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" açıklamasını yaptı.
MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Şehidimizin kanı yerde kalmayacak
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de Kızılay aracına teröristlerce yapılan saldırıyı lanetleyerek, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" açıklamasını yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda 1 Kızılay personeli şehit olmuş, 1 personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" denildi.
ANKARA,
Son Dakika Son Dakika: Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 32 yaralı Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu 7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Cemaatten istediği kadar para toplayamayan dilenci, camiye zarar verdi! O anlar kamerada Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu