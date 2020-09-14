MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Şehidimizin kanı yerde kalmayacak - Son Dakika

MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Şehidimizin kanı yerde kalmayacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de Kızılay aracına teröristlerce yapılan saldırıyı lanetleyerek, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" açıklamasını yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda 1 Kızılay personeli şehit olmuş, 1 personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" denildi.

ANKARA,