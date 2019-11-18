Son Dakika Haberleri: MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasına kınama
Son Dakika Güncel MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasına kınama - Son Dakika

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasına kınama

6 saat önce

MSB: "Bayrak bir milletin onurudur.

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasına kınama, System.String[]

MSB: "Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı'nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum Yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar, KKTC Bayrağı'nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
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