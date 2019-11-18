MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasına kınama

MSB: "Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı'nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum Yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar, KKTC Bayrağı'nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."

(İHA)