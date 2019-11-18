MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.
Bakanlığın, Twitter hesabından "Bayrak bir milletin onurudur." başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."
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