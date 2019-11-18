Son Dakika Haberleri: MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama
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MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

MSB'den KKTC bayrağının yakılmasına kınama, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

Bakanlığın, Twitter hesabından "Bayrak bir milletin onurudur." başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."

Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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