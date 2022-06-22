MSB'den yapılan açıklamada, "KKTC'nin Tatlısu/Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen dozer ve helikopterlerin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan görevlendirilen İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB'den KKTC'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika

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