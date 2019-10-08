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Son Dakika Güncel MSB'den 'komando' paylaşımı

MSB'den "komando" paylaşımı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu bir dönemde "Engel tanımaz aşarız" başlığıyla paylaşılan ve komandoların zorlu eğitiminin anlatıldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

MSB'den

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu bir dönemde "Engel tanımaz aşarız" başlığıyla paylaşılan ve komandoların zorlu eğitiminin anlatıldığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabından, komandoların zorlu eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.

"Engel tanımaz aşarız" başlığıyla yapılan paylaşım kısa sürede sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarından yoğun beğeni aldı.

Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın söz konusu olduğu dönemde yapılan paylaşımda, komandoların zorlu coğrafyadaki faaliyetlerinin yanı sıra aldıkları ağır eğitimlerden görüntülere yer verildi.

"Allah Türk komandosunu korusun" ifadesiyle sona eren videoya yönelik takipçilerden gelen, "Vur Mehmedim", "Dualarımız sizinle" "Hepimiz Mehmetçiğiz" yorumları dikkati çekti.

Komando, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "komando" paylaşımı: Engel tanımaz aşarız
Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek

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