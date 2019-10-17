Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı
Son Dakika Güncel MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı

MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor!

MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek" mesajıyla Suriyeli çocukların videosunu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından 'BarışPınarıHarekatı' etiketiyle paylaşılan video, 'Sevgi ve şefkatin Pınarı Mehmetçik' notu ile başladı. Görüntüde, harekatın ardından terörden arındırılan Tel Abyad'da, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilenmesi, yaptığı yardımlar ve Suriyeli bir çocuğun asker selamında bulunması yer aldı. "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" mesajıyla paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak
Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan, transfer ve ırkçılıkla ilgili sürpriz itiraf! Şenol Güneş ve Abdullah Avcı görüştü Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyet Ankara'da

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:28:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]