MSB'den korona virüs paylaşımı - Son Dakika

MSB'den korona virüs paylaşımı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç, teçhizat ve donanımların Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç, teçhizat ve donanımların Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvet Komutanlıklarımızın envanterinde bulunan askeri araç, teçhizat ve donanımlarımız, Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor. Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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