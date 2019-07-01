MSB'den 'Libya' açıklaması
4 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:47 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Libya
'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz
konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir" denildi.
- Ankara
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