Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Libya' açıklaması
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MSB'den 'Libya' açıklaması

4 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.

MSB'den 'Libya' açıklaması, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir" denildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:47 Kaynak: DHA
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