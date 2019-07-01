Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Libya' açıklaması
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MSB'den 'Libya' açıklaması

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.

MSB'den 'Libya' açıklaması, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya'da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir" denildi.

ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
Libya, Güncel
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