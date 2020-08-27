MSB'den Malazgirt paylaşımı - Son Dakika

MSB'den Malazgirt paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan" belgeselinin ikincisini yayımladı. Belgeselde, Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'a ilişkin detaylar anlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Bitmeyen Destan" belgeselinin ikincisini yayımladı. Söz konusu belgeselde, Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'a ilişkin detaylar anlatıldı. Yunanların malzemelerini imha ederek yerlerini terk ettiği belirtilen belgeselde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir telgraf göndererek Türk ordusunu tebrik ettiği vurgulandı.

Kahramanlıklarıyla dünyaya nam salmış Türk ordusunun aradan geçen zamanda mazlum milletlere kol kanat gerdiği belirtilen belgeselde, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör odaklarını yok etmek için 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan ve kesin başarıyla tamamlanan Zeytindalı Harekatı'nın da söz konusu kahramanlıklardan birisi olduğu belirtildi.

Belgeselde, Türk ulusunun tarih boyunca olduğu gibi gelecekte de dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceği aktarılırken, sondaki "Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenlerindir" ifadesi de dikkat çekti.