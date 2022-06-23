Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup, 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz de yangına havadan müdahale etmektedir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Askeri helikopterler Marmaris'teki orman yangınına müdahale ediyor - Son Dakika

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