MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı - Son Dakika

MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı.

MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir video yayımladı.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor" notuyla bir video yayımlandı. Görüntüde sınır bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğin ağır kış koşullarında yer yer 5 metreye uzanan karda ve yoğun tipide dahi görevini yerine getirdiği görülüyor. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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