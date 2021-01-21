MSB'den Mehmetçikler için paylaşım - Son Dakika

MSB'den Mehmetçikler için paylaşım

21.01.2021 13:12

MSB'den Mehmetçikler için paylaşım Milli Savunma Bakanlığı, zorlu kış şartlarında karlı dağlarda görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB'den Mehmetçikler için paylaşım

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, zorlu kış şartlarında karlı dağlarda görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Karlı dağlarda meydan okuyan yiğitlerimiz, karda da tipide de Al Bayrağımızın izinde, asil milletimizin emrinde" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde, zorlu kış şartlarında karlı dağları aşan Mehmetçikler yer aldı.

MSB'den Mehmetçikler için paylaşım
MSB'den Mehmetçikler için paylaşım
MSB'den Mehmetçikler için paylaşım
MSB'den Mehmetçikler için paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MSB'den Mehmetçikler için paylaşım - Son Dakika


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