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MSB'den 'mühimmat patlaması' açıklaması

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek, yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

MSB'den 'mühimmat patlaması' açıklaması, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek, yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek, yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

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ANKARA, -


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
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