Son Dakika Haberleri: Msb'den Münbiç Açıklaması Açıklaması

Msb'den Münbiç Açıklaması Açıklaması

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Münbiç'i silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisinin olmadığı belirtilerek, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden...

Msb'den Münbiç Açıklaması Açıklaması, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Münbiç'i silah zoruyla kontrol eden YPG/ PKK terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisinin olmadığı belirtilerek, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:47 Kaynak: AA

PKK, Münbiç, Politika
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