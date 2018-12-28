Msb'den Münbiç Açıklaması Açıklaması
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Münbiç'i silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisinin olmadığı belirtilerek, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden...
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Münbiç
'i silah zoruyla kontrol eden YPG/ PKK
terör örgütünün bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisinin olmadığı belirtilerek, "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur. Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:47 Kaynak: AA
ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil
Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz
Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok
Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı