MSB'den "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış, kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış, kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır" denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge ile ilgili yürütülen çalışmalar hususunda açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır. Müşterek Harekat Merkezi'nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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