Son Dakika Haberleri: MSB'den "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
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MSB'den "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması

32 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MSB'den
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
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