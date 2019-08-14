MSB'den "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
32 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika
açıklamasında Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
(İHA)
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