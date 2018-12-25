Msb'den Netanyahu'nun İftiralarına Cevap

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iftiralarına cevap veren Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekatlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır" açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iftiralarına cevap veren Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekatlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır" açıklamasında bulundu.



Milli Savunma Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusuna yönelik iftiralarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekatlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır. Lefkoşa'da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz. Çünkü Türk Ordusu hiçbir zaman bebek katili değildir ve böyle de anılmamıştır. Uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde icra edilen; Kıbrıs Barış Harekatı, terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında da görüldüğü üzere, en zor harekat ortamlarında dahi, sivil/masum insanlar, tarihi, dini, kültürel yapılar ve çevre, Türk Silahlı Kuvvetleri için, operasyonların gecikmesi pahasına dokunulmaz olmuştur. Örnek olarak; Rakka, Halep, Musul, Guta ile Afrin ve El Bab'ın harekat sonrası fotoğraflarını karşılaştırmak yeterlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri; tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye'de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır" denildi.



(İHA)

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