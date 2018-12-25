Msb'den Netanyahu'nun Türk Ordusuna Yönelik İftiralarına Sert Tepki

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Lefkoşa'da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK
terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz" denildi.
MSB, yaptığı yazılı açıklama ile İsrail
Başbakanı Netanyahu
'nun Türk ordusuna yönelik iftiralarına sert tepki gösterdi. Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarının reddedildiği vurgulanan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi boyunca icra ettiği görev ve harekatlarda, hiçbir dönem utanılacak bir husus olmamıştır. Lefkoşa'da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz. Çünkü Türk Ordusu hiçbir zaman bebek katili değildir ve böyle de anılmamıştır. Uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde icra edilen; Kıbrıs
Barış Harekatı, terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin
Dalı Harekatlarında da görüldüğü üzere, en zor harekat ortamlarında dahi, sivil/masum insanlar, tarihi, dini, kültürel yapılar ve çevre, Türk Silahlı Kuvvetleri için operasyonların gecikmesi pahasına dokunulmaz olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Örnek olarak Rakka
, Halep, Musul
, Guta ile Afrin
ve El Bab'ın harekat sonrası fotoğraflarını karşılaştırmanın yeterli olduğu belirtilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri; tüm harekat alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Gerek Türkiye
'de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır" denildi. - ANKARA