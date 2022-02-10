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MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı - Son Dakika

MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

10.02.2022 22:42
MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf karesi yer aldı.

Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.

MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı
MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı
MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı
MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı
MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal paylaşım sitesi, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, milli mücadele döneminde faaliyet gösteren askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı - Son Dakika
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