MSB'den Oruç Reis paylaşımı: "Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışmalar yürüten Oruç Reis araştırma gemisi ile ilgili Twitter hesabından görüntülü paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Güçlü, kararlı ve muktedir. Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın paylaştığı videoda Oruç Reis'e refakat eden TCG Gediz fırkateyninin komutanının Oruç Reis'de görev alan personele yaptığı anonsa yer verildi. Komutan anonsunda, "Oruç Reis, burası TCG Gediz. Konuşan TCG Gediz ikinci komutanı. Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimize beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyorum. Mavi Vatan'da deniz hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizlerle" ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'ten ise "Kahraman donanmamızın bizim için burada olduğunu bilmek bizlere güvenle çalışma imkanı veriyor. Bizler burada ülkemizin deniz yetki alanları içerisinde tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz. Sizlerle birlikte ülkemizin deniz hak, alaka ve menfaatleri için kararlı ve korkusuz şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde cevap verildi. - ANKARA