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MSB'den patlamaya ilişkin açıklama

6 saat önce

MSB: "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana gelmiştir.

MSB'den patlamaya ilişkin açıklama, System.String[]

MSB: " Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana gelmiştir."

(İHA)

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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