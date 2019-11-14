MSB'den patlamaya ilişkin açıklama
6 saat önce
MSB: "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
MSB: " Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana gelmiştir."
(İHA)
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