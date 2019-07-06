MSB'den 'Pençe Harekatı' açıklaması
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:22
Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK
'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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