Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Pençe Harekatı' açıklaması
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MSB'den 'Pençe Harekatı' açıklaması

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den 'Pençe Harekatı' açıklaması, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:22 
PKK, Ekonomi
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