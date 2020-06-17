MSB'den 'Pençe-Kaplan' operasyonu hakkında açıklama - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Kaplan' Operasyonu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir "ifadelerine yer verildi.



MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA