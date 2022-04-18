MSB'den 'Pençe-Kilit' operasyonu hakkında açıklama - Son Dakika
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MSB'den 'Pençe-Kilit' operasyonu hakkında açıklama

18.04.2022 09:43

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün;

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale alınarak Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı 'Pençe-Kilit' operasyonu başlatılmıştır" denildi.

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefler hava harekatı ile ateş altına alındığı belirtildi.

Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulduğu vurgulandı.

Hava kuvvetleri ateş destek vasıtaları ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal ettirildiği açıklandı.

Dost ve müttefiklerle koordine edilerek icra edilen harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği vurgulandı.

Harekat sırasında; sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alındığı belirtilen açıklamada, "Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale alınıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(Mehmet Kalay/ İHA)

MSB'den 'Pençe-Kilit' operasyonu hakkında açıklama
MSB'den 'Pençe-Kilit' operasyonu hakkında açıklama
MSB'den 'Pençe-Kilit' operasyonu hakkında açıklama
MSB'den 'Pençe-Kilit' operasyonu hakkında açıklama

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Kaynak: İHA

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