MSB'den vefat eden er hakkında açıklama - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın ve medya organlarında yer alan, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölüm sebebi hakkında haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Basında, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölümünün intihar değil, şüpheli bir ölüm olduğu yönünde haberler yer almaktadır. İlk bilgiler kapsamında P.Er Caner Sarmaşık'ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbette iken intihar ettiği tespit edilmiştir. Her olayda olduğu gibi olayla ilgili Adli ve İdari tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA