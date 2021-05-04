MSB'den vefat eden er hakkında açıklama - Son Dakika

MSB'den vefat eden er hakkında açıklama
04.05.2021 10:28
Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın ve medya organlarında yer alan, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölüm sebebi hakkında haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın ve medya organlarında yer alan, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölüm sebebi hakkında haberlerin gerçeği yansıtmadığını, olay ile ilgili tahkikatın devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Basında, 1'inci Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölümünün intihar değil, şüpheli bir ölüm olduğu yönünde haberler yer almaktadır. İlk bilgiler kapsamında P.Er Caner Sarmaşık'ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbette iken intihar ettiği tespit edilmiştir. Her olayda olduğu gibi olayla ilgili Adli ve İdari tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA
Son Dakika Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı