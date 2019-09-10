Son Dakika Haberleri: Msb'den 'pkk/ypg bez parçaları' açıklaması
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Msb'den 'pkk/ypg bez parçaları' açıklaması

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Msb'den 'pkk/ypg bez parçaları' açıklaması, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğı belirtilerek, "Söz konusu haberlerde yer alan birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:41 Kaynak: DHA
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