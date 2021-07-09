MSB'den Polonya'da icra edilecek 'geliştirilmiş hava polisliği' ile ilgili video - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, NATO görevi kapsamında 3 ay boyunca Polonya hava sahasında icra edilecek "geliştirilmiş hava polisliği" görevine ilişkin bir video klip yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geliştirilmiş hava polisliği için 3 ay boyunca hazırlık yapan Hava Kuvvetleri personelimize bu önemli NATO görevinde başarılar diliyoruz. Söz konusu görevin Türkiye-Polonya dostluğuna katkı sağlayacağına inanıyor, ev sahipliği için Polonya halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)