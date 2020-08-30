MSB'den rap klipli 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı komandoların rap parçasıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görevi başındaki komandoların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir rap parçası ile kutladığı klibe yer verildi. Ayrıca gönderi şu diziler ile paylaşıldı:

"Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz."

(İHA)