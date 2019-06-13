MSB'den 'Rus hava güçleri' yalanlaması
3 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:53
Milli Savunma Bakanlığından, Rus hava güçlerinin Türkiye
'nin istediği koordinatlarda, teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
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