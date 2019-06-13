Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Rus hava güçleri' yalanlaması
Son Dakika Ekonomi Haber

MSB'den 'Rus hava güçleri' yalanlaması

3 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

MSB'den 'Rus hava güçleri' yalanlaması, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:53 
Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sırp model Tanja Djukic, Türk sevgilisinden dayak yediğini iddia ederek şikayetçi oldu "Osmanlı torunu" Boris Johnson, Theresa May'in yerine göz dikti! Açık ara farkla ilk sırada ABD'li Rahip Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı Haluk Levent, AHBAP başkanlığını kabul etmeyen isimleri açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:23:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB'den 'Rus hava güçleri' yalanlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]