Son Dakika Haberleri: MSB'den Şanlıurfa'daki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama
Son Dakika 3. Sayfa MSB'den Şanlıurfa'daki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

MSB'den Şanlıurfa'daki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama

6 saat önce

MSB'den Şanlıurfa'daki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklamaŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanlığı, geçen 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20.

MSB'den Şanlıurfa'daki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama

ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanlığı, geçen 13 Kasım'da Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlamanın "mühimmatın, mevsimsel değişiklik ve depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle yaşandığının" değerlendirildiğini belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, patlamayla ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanılarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirmede, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesiyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

MSB'den Şanlıurfa'daki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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