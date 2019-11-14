Son Dakika Haberleri: MSB'den Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel MSB'den Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin açıklama - Son Dakika

MSB'den Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin açıklama

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı hafif silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

MSB'den Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin açıklama, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı hafif silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklmada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber:  ANKARA,


Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nu hedef aldıktan sonra İBB'den çıkarılan Murat Kazanasmaz, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör oldu
Bankayı soydu, vatandaşın çelmesiyle yakalandı Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 07:51:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB'den Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]