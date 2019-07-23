MSB'den Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama
1 saat önce
MSB, "Ceylanpınar'da 5 vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.
MSB, " Ceylanpınar
'da 5 vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye
tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:22
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