MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı

14.03.2022 14:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savaş uçaklarının uçuşa hazırlık ve belirlenen hedeflerin isabetle vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savaş uçaklarının uçuşa hazırlık ve belirlenen hedeflerin isabetle vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, gelen istihbarat üzerine havacı askerlerin toplantısına, bunun ardından da savaş uçaklarının uçuş hazırlığına dair görüntüler yer aldı. Videoda, savaş uçaklarına yakıt ve mühimmat ikmali ile kalkışın ardından hedeflerin tam isabetle vurulmaları da yer aldı.

MSB'nin paylaşımında, "Semalara yükselen çelikten bir güç. Çelikten daha sağlam bir öz. Yükselin ki yücelsin millet. İşte gökyüzümüzün sarsılmaz gücü Hava Kuvvetlerimizin uçuşa hazırlık görüntüleri." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı
MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı
MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı

YORUMLAR
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Milli Savunma Bakanlığı, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB'den savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntüleri paylaşımı - Son Dakika
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