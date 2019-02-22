Son Dakika Haberleri: Msb'den Şehit Asker İçin Başsağlığı Mesajı

Msb'den Şehit Asker İçin Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Msb'den Şehit Asker İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı tarafından (MSB), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında 20 Şubat'ta meydana gelen kazada yaralanıp tedavisi devam eden askerin şehit olduğu, 3 askerin tedavilerinin ise halen bulundukları hastanede devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok Polatlı'daki Patlamada Ağır Yaralanan Asker, Şehit Oldu

Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı Fatih Portakal, Erdoğan'ı Takdir Edip Muhalefet Liderlerini Eleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 20:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Msb'den Şehit Asker İçin Başsağlığı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]