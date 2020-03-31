MSB'den şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı - Son Dakika

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MSB'den şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı yaptı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı yapması yer aldı.
"Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak her zaman yanınızdayız. Bizler sizin sayenizde varız. Sizlerin emeklerini hiçbir zaman unutamayız" ifadesini kullanan personele, vatandaşlar teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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