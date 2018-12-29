Son Dakika Haberleri: Msb'den Şehitler İçin Özel Klip

Msb'den Şehitler İçin Özel Klip

27 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığınca, yeni yıl öncesinde, söz ve müziği ünlü sanatçı Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı" eşliğinde, şehitlere ithaf edilen özel klip hazırlandı.

Msb'den Şehitler İçin Özel Klip, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığınca, yeni yıl öncesinde, söz ve müziği ünlü sanatçı Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı" eşliğinde, şehitlere ithaf edilen özel klip hazırlandı.

"Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur" sözleriyle başlayan klip, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klipde, söz ve müziği sanatçı Kıraç'a ait olan Vatan Marşı'na, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının görüntüleri eşliğinde askeri personel de eşlik etti.

TSK unsurlarının, farklı yer ve koşullarda yaptığı özel tatbikatların görüntülerinin de yer aldığı klipte, kahramanlık ve vatan sevgisine vurgu yapıldı.

Marşın sözlerinde şehit anneleri de unutulmadı. Yeni yıla özel klipte, askerlerin anne sevgisine ait duygusal görüntülere de yer verildi.

"Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa/ Vurgunuz biz ay ile yıldıza/ Bir ölürüz, bin doğarız sen tasalanma/ El değmesin yurduma" sözleri eşliğinde verilen anne, bayrak ve mücadele temalı görüntülerde, anne ile vatan vurgusu dile getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:17 Kaynak: AA

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