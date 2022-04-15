Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında - Son Dakika
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Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

15.04.2022 14:21

Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı.

Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı. Kutlama mesajının yer aldığı sosyal medya paylaşımına ayrıca SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümü için hazırlanan özel video klip de eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan söz konusu paylaşımda, "Cesaretleri ve imkansızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında
Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında
Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

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Türkiye, Milli, Medya, Türk, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında - Son Dakika
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