MSB'den sosyal medyada başlatılan "üniformalı fotoğraf" akımı önlemi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımı yapan personeller tek tek tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sosyal paylaşım sitelerinin birinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan akımla birlikte 24 saat içinde asker ve polislerin paylaşımlarının yapıldığı tespit edildi. Kışlaların içinden yapıldığı belirlenen ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı. Askeri kurallara aykırı söz konusu paylaşımı yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken, birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışma başlatıldı. - ANKARA