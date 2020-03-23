MSB'den 'sosyal mesafe' açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye genelinde alınan 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde birliklerdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralının hassasiyetle yerine getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünyada ve Türkiye'de görülen 'korona virüs' salgını nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralına hassasiyetle uyulduğu kaydedildi.

(Mehmet Kalay/iha)