MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı - Son Dakika

MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaştı.Bakanlığın Twitter hesabında, "COVID-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına uymasına azami dikkat gösteriliyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan videoda, askerlerin el dezenfektanı sıkarak girdikleri salonda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde masalara oturarak dinlendikleri görüldü.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:04 Kaynak: DHA
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