MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı - Son Dakika

MSB'den 'sosyal mesafe' kuralı paylaşımı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulduğu açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulduğu açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 virüsüyle mücadelede Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik, karargah ve kurumların ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Tüm birliklerimizde bu kurala özen gösterilmesi için farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:21 Kaynak: DHA
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